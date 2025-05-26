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Надзвичайні події

У житлі працівників апарату ВАКС знайшли "жучки"

У житлі працівників апарату ВАКС знайшли "жучки"

У житлі співробітників апарату Вищого антикорупційного суду (ВАКС) виявили обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. 

Про це повідомили у ВАКС.

Пристрої для прослуховування у них виявили минулого тижня. Там назвали це спробою вплинути на безстороннє правосуддя та пов’язали із розглядом справ, які перебувають у провадженні суду. 

ВАКС повідомив про інцидент Вищу раду правосуддя та Офіс генерального прокурора — порушено кримінальні провадження.  

«Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд у будь-який спосіб, незалежно від методу чи форми, є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку й демократії», — заявила голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко.  

У ВАКС також нагадали, що відповідно до статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» втручання у здійснення правосуддя забороняється, а за втручання в діяльність судових органів передбачено відповідальність Кримінальним кодексом України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

прослуховуванняВАКС
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