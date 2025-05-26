Штучного інтелекту в дронах Shahed наразі нема, - Коваленко

Публікації ЗМІ про те, що росіяни управляють безпілотниками Shahed, не містять жодних сенсацій. Про це 26 травня написав керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко в Telegram.

"Історія про "записки в Shahed" і управління через Telegram-боти – це, звісно, щось", – написав Коваленко.

Він пояснив, що деякими російськими безпілотниками керують дистанційно ще з минулого року, також на них встановлювали камери. "Жодної сенсації – їх збивають", – підкреслив він.

Також Коваленко повідомив, що штучного інтелекту в дронах Shahed наразі нема. Росіяни використовують ШІ у дронах, але іншого типу.

"Росіяни загалом без Китаю не мають можливостей серйозного розвитку ШІ, який міг би конкурувати із Заходом", – зазначив голова ЦПД.

Видання The Telegraph 25 травня написало про те, що в одному з дронів, який запустили по Україні, виявили записку, у якій наводили дані про новий алгоритм управління. Видання зазначило, що безпілотники тепер контролюють за допомогою роботів на платформі соціальних мереж Telegram. Вони надсилають дані про політ і прямі відеосигнали операторам-людям у режимі реального часу, ішлося в публікації.

Від початку 2025 року українська воєнна розвідка зафіксувала низку суттєвих змін у будові Shahed-136 ("Герань-2", "Гарпія"), також розповідали про агрегати Shahed серії "Ы". Також начальник Миколаївської обласної військової адміністрації повідомляв, що 16 лютого РФ атакувала обласний центр за допомогою нового типу Shahed із 12-канальними антенами. 24 березня начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни обладнали Shahed 16-елементною CRPA з Китаю.