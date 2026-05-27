РФ нарощує повітряний терор: у ППО попередили про нову загрозу

Росія продовжує нарощувати інтенсивність повітряних атак по Україні, збільшуючи кількість ударних безпілотників, які запускаються одночасно під час масованих обстрілів. Через це робота української протиповітряної оборони стає дедалі складнішою та більш виснажливою.

Російська армія суттєво змінює тактику застосування дронів-камікадзе типу “Шахед”, концентруючи їх у великих одночасних хвилях. Це створює додаткове навантаження на українські сили ППО та ускладнює процес перехоплення повітряних цілей, повідомив заступник командувача ППО Павло Єлізаров. “Того дня до нас зайшли 741 “Шахед”, і цілі досягли 23 “Шахеди”. Це не знімає з нас відповідальності, що ці “Шахеди” досягли цілі. Але робота насправді стає все важчою і важчою, тому що кількість “Шахедів”, які випускаються одночасно, стрімко зростає”, — зазначив Єлізаров.

У ППО підкреслюють, що ключова проблема полягає не лише в загальній кількості дронів, а в їх одночасному запуску великими групами. Така тактика має на меті перевантажити системи виявлення та перехоплення, змусивши оборону працювати на межі можливостей.

Українські військові наголошують, що попри зростання складності атак, сили ППО продовжують ефективно збивати більшість ворожих цілей. Водночас вони визнають, що масштаби повітряних ударів РФ постійно зростають, що потребує додаткових ресурсів та посилення системи оборони.

Як повідомляло раніше ForUa, російські війська продовжують модернізувати засоби терору, створюючи довготривалу екологічну та радіаційну небезпеку для населення України. СБУ зафіксувала суттєве підвищення радіаційного фону від уламків ворожих безпілотників.