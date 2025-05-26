США не можуть дати Україні ключову зброю через порожні арсенали

Держсекретаря США Марко Рубіо запитали, чи готова адміністрація Дональда Трампа підтримати новий пакет військової допомоги Україні, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони. У відповідь він заявив, що США наразі не мають у своєму розпорядженні вільних батарей Patriot, яких потребує Київ для захисту від масованих російських ударів.

"Вони просять системи ППО, системи Patriot, яких, чесно кажучи, у нас немає. Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками по НАТО", — сказав Рубіо.

За його словами, деякі країни-члени Альянсу мають на озброєнні кілька батарей Patriot і теоретично могли б передати їх Україні — наприклад, для прикриття Києва чи інших критичних напрямків. Однак, як визнав Рубіо, жодна з держав не поспішає віддавати свої системи, побоюючись послаблення власної оборони.

Ці заяви прозвучали на тлі тривалих переговорів між Вашингтоном та європейськими партнерами щодо термінової допомоги Україні, яка наразі стикається з постійними ракетно-дроновими атаками з боку Росії, а також готується до можливого нового наступу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США не можуть забезпечити регулярні поставки ракет для Patriot, оскільки виробничі потужності не покривають навіть внутрішні потреби, не кажучи вже про експорт у зону активної війни.