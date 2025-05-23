Діти війни: дев’ять дітей повернули з пекла окупації

У межах гуманітарної ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще дев’ятьох дітей, незаконно утримуваних на тимчасово окупованих територіях.

Серед них — 17-річна Валерія (ім’я змінене з міркувань безпеки), яка опинилася на межі життя і смерті через повну відсутність медичної допомоги на окупованій території. У лікарнях не було необхідного обладнання, швидка не виїжджала на виклики. Дівчині поставили точний діагноз лише під час термінової операції, повідомили на офіційній Facebook-сторінці проекту. Невідомо, чи вижила б вона, якби не потрапила на операційний стіл на кілька годин пізніше.

Також евакуйовано 10-річного Артема, якого разом із матір’ю замикали вночі в підвалі, тоді як батька били в сусідній кімнаті за спробу захистити родину. У школі хлопчика змушували носити російську військову пілотку, співати гімн РФ і вигукувати "Слава Росії". За слова “Слава Україні” йому погрожували поліцією.

Дві сестрички, Ілона та Таміла, три роки майже не виходили з дому через постійні обстріли. Їхній садочок і школа були зруйновані в перші місяці війни.

15-річна Христина — не могла навчатися онлайн через відсутність зв’язку. Її мати відмовлялася переводити доньку до російської школи, попри тиск з боку окупантів.

Все це свідчить про жахливі випробування, які переживають діти та їхні родини в умовах окупації.