У 18-му пакеті антиросійських санкцій не згадуються активи РФ

Під час роботи над 18 пакетом санкцій Євросоюзу проти РФ тема використання заморожених російських активів, які перебувають на Заході, не піднімалася. Про це повідомила офіційна представниця Європейської комісії Паула Пінью, передає Інтерфакс-Україна.

– Голова (Єврокомісії – Ред.) вже повідомила про деякі елементи (змісту 18-го пакета санкцій – Ред.), які передбачаються, і згадки про використання активів не було, – зазначила Пінью сьогодні під час брифінгу в Брюсселі.

Представниця верховного представника ЄС із зовнішньої політики Анітта Гіппер зауважила, що раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже висловлювалися щодо можливості введення обмежень, зокрема, проти газопроводів Північний потік 1 і "Північний потік-2".

Серед потенційних обмежень розглядаються включення до санкційного переліку додаткових нафтоналивних суден і зниження граничної ціни на нафту з Росії.

Гіппер нагадала, що міністри закордонних справ країн ЄС під час засідання Ради Євросоюзу із зовнішніх справ 20 травня закликали до прискорення роботи над новим пакетом санкцій.

У свою чергу Кая Каллас наголосила, що в разі відмови Росії від безумовного припинення вогню, на неї буде посилено тиск. У цьому напрямку триває робота.

За словами Гіппер, у разі відсутності згоди на мир з боку Росії 18 пакет санкцій буде схвалений "у найкоротшій термін".

– Росія хоче позбутися санкцій, і саме тому ми знаємо, що санкції мають ефект, і працюємо над майбутнім пакетом, – сказала представниця головного дипломата ЄС.

ForUa нагадує, президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою повідомив, що ЄС активно працює над 18 санкційним пакетом проти Росії.

До нього мають увійти обмеження, спрямовані на енергетичну сферу, банківський сектор і так званий тіньовий флот – не лише на судна, а й екіпажі, що їх обслуговують.