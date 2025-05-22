Шукали легкого заробітку: СБУ та Нацполіція викрила шість підпалювачів, які діяли за вказівкою спецслужб РФ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали шістьох нових підпалювачів, які виконували замовлення російських спецслужб на півночі, сході та півдні України.

Завербовані, наймолодшому з яких лише 13 років, підпалювали автомобілі ЗСУ та об’єкти "Укрзалізниці".

Вони шукали легкого заробітку у Телеграм-каналах. Спочатку фігуранти узгоджували з кураторами потенційні цілі, а потім знищували їх за допомогою легкозаймистих сумішей, повідомляє СБУ.

На Дніпропетровщині двоє неповнолітніх з міста Самар спалили кілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів.

Крім того, вони планували підпалювати службові автомобілі українських захисників, але були затримані.

Жителі Одещини — юнаки віком 17 та 18 років і 27-річний чоловік з Чорноморська — знищили три релейні шафи Укрзалізниці та позашляховик ЗСУ, який проходив техобслуговування.

Також викрито 24-річного зварювальника з Чернігова, який намагався спалити авто українського воїна на території СТО, інсценуючи це як дію сторонніх осіб. Співробітники СБУ затримали його на етапі підготовки до злочину.

Наразі усі зловмисники перебувають під вартою, питання щодо кримінальної відповідальності 13-річного фігуранта поки що вирішується.

СБУ закликає громадян повідомляти про спроби вербування ворожими спецслужбами через чат-бот Спали ФСБешника.