Невідомий дрон влучив у дах будівлі на території ЗАЕС, - МАГАТЕ

На території ЗАЕС невідомий дрон влучив у навчальний центр станції. Російська “адміністрація” не дає МАГАТЕ дозволу на огляд будівлі та БПЛА.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

“Це вже третій випадок цього року, коли навчальний центр, розташований безпосередньо за периметром майданчика, став мішенню для безпілотного літального апарату”, – йдеться у його заяві.

В МАГАТЕ повідомили, що безпілотник впав на дах навчального центру, не спричинивши жертв чи значних пошкоджень.

Водночас невідомо, куди влучив дрон та чи не пошкоджені об’єкти на ЗАЕС. Також співробітники МАГАТЕ заявили, що чули постріли, але не мають даних, чи пов’язано це зі збиттям безпілотника.

“Команда МАГАТЕ звернулася з проханням відвідати навчальний центр, як це вдалося зробити після попереднього подібного інциденту, що стався у квітні. Однак цього разу дозвіл ще не було надано”, – повідомили в агентстві.

Гроссі висловив “занепокоєння” через інциденти з дронами, наголосивши, що вони є загрозою ядерній та фізичній безпеці ЗАЕС.

“Простіше кажучи, надто багато дронів літає біля ядерних об’єктів, і не лише біля Запорізької АЕС. Це повинно негайно припинитися”, – заявив він.

Нагадаємо, ЗАЕС наразі залежить від єдиної лінії електропередачі, яка забезпечує критично важливі функції ядерної безпеки станції.

Як повідомлялося, представники російської окупаційної влади утримують в полоні щонайменше тринадцятьох працівників тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

До слова, Україна не може розслідувати події на ЗАЕС через брак інформації в єдиному доступному джерелі — звітах МАГАТЕ.