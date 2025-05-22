Міністри фінансів G7 домовились про продовження допомоги Україні

Міністри фінансів країн "Великої сімки" досягли домовленості щодо продовження фінансової підтримки України, яка продовжує боротися з повномасштабним вторгненням Росії. Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, коментуючи підсумки зустрічі G7, що проходить у Канаді, повідомляє Bloomberg.

За словами Клінгбайля, формат "Великої сімки" залишається єдиним у питанні підтримки України, і Київ може розраховувати на їхню потужну солідарність та значну допомогу.

Попри оптимістичні заяви німецького міністра, станом на вечір 21 травня остаточна спільна заява від групи, до якої входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія та представник Європейського Союзу, ще не була оприлюднена. Це свідчить про триваючі переговори щодо формулювання остаточних зобов'язань.

Перемовини перед зустріччю відбувалися на тлі певних побоювань, особливо у контексті можливої зміни політики США щодо України після ймовірної зміни адміністрації. Зокрема, висловлювалися занепокоєння щодо позиції Дональда Трампа, який раніше робив заяви, що частково покладають відповідальність за війну на Україну.

Ларс Клінгбайль висловив обережний оптимізм щодо успішного завершення переговорів, зазначивши, що сторони інтенсивно працюють над узгодженням усіх спірних питань.

До цього глава німецького Мінфіну провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, українським колегою Сергієм Марченком та іншими європейськими представниками.