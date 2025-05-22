У Кремлі вигадали черговий привід для саботажу меморандуму

Після нещодавньої заяви Путіна про можливість підписання меморандуму, що згодом міг би стати основою для мирного договору з Україною, російська влада різко змінила тональність. Тепер у Кремлі вказують на нібито "нелегітимність" українського президента Володимира Зеленського як на головну перешкоду для укладання домовленостей. Про це повідомило агентство ТАСС, цитуючи заяву директора правового департаменту МЗС РФ Максима Мусіхіна. Він стверджує, що Зеленський нібито не має мандата народу, а отже — не може виступати стороною в переговорах:

"Треба, щоб український народ у вільному волевиявленні визначив свого нового керівника. Тоді буде легітимний підписант", - зазначив

Це — не перша спроба Кремля делегітимізувати українське керівництво. Російська пропаганда від початку повномасштабного вторгнення намагається нав'язати думку, що Зеленський втратив мандат, попри конституційно закріплений воєнний стан, що продовжує термін його повноважень та підтримку з боку парламенту України та міжнародного співтовариства, включно з ООН, ЄС та США.

Це твердження — юридично нікчемне, і жодна демократична держава його не підтримує.

Також увагу привертає згадка про те, що Путін обговорював умовний меморандум щодо України з Трампом. Тепер, за словами Мусіхіна, для такого документа «теж потрібен інший підписант з українського боку». Це може бути сигналом Кремля, що вони готуються торгуватися щодо майбутнього України за її спиною.

Юристи та політичні аналітики називають ці заяви маніпулятивними та такими, що мають на меті затягування будь-яких мирних переговорів. Поки Росія намагається виставити формальні причини для саботажу мирних ініціатив, її війська продовжують бойові дії на території України та вбивають мирних українців.