Російський «крот» намагався викрасти секретні розробки ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Одеській області 47-річного інженера, який працював на російську ФСБ. Чоловік влаштувався на оборонне підприємство, щоб шпигувати за новими розробками для ЗСУ. Його головним завданням було здобути технічну документацію щодо виробництва комплектуючих для новітньої військової автотехніки.

СБУ вела спостереження за агентом ще з моменту його вербування. Потрапивши на завод, шпигун намагався отримати доступ до креслень і схем, прикриваючись посадовими обов’язками та завойовуючи довіру співробітників.

Окрім промислового шпигунства, агент виконував функції коригувальника: фіксував місця розміщення ППО та радіолокаційних станцій в Одеській області, щоб допомогти РФ обходити українську систему протиповітряної оборони.

Під час обшуку у зрадника виявили фото секретної документації та інші докази його роботи на ворога. Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі тривають слідчі дії.