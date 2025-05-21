Новий президент Румунії визначився щодо відправки військ до України

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія не повинна відправляти своїх військових до України у складі миротворчих сил. В інтерв’ю виданню Politico він наголосив, що такий крок був би недоречним в умовах зростаючої напруги між Бухарестом і Москвою.

«Мати велику оперативну підтримку на території Румунії — так. Але бути частиною армій, які гарантують мир в Україні — ні. Це було б не дуже доречним через напруженість, яка вже існує між Румунією та Росією», — заявив Дан.

Політик підкреслив, що підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії, однак участь румунських військ безпосередньо на українській території вважає ризикованою і такою, що може втягнути країну у пряме протистояння з РФ.

Крім того, Дан висловив сумніви щодо швидкого завершення війни. За його словами, ситуація залишається складною, і хоча європейські країни демонструють єдність у підтримці Києва, перспектива укладання мирної угоди все ще залишається туманною.

«Я не дуже оптимістичний щодо того, що в нас незабаром настане мир. Але я радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну, доки вона не отримає найрозумніший і найбезпечніший для себе мир», — сказав Дан.

Пріоритетом, за його словами, має залишатися безпека самої Румунії, а також підтримка союзників — як у військовому, так і в гуманітарному напрямку.