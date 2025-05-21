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Новий президент Румунії визначився щодо відправки військ до України

Новий президент Румунії визначився щодо відправки військ до України

Новообраний президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія не повинна відправляти своїх військових до України у складі миротворчих сил. В інтерв’ю виданню Politico він наголосив, що такий крок був би недоречним в умовах зростаючої напруги між Бухарестом і Москвою.

«Мати велику оперативну підтримку на території Румунії — так. Але бути частиною армій, які гарантують мир в Україні — ні. Це було б не дуже доречним через напруженість, яка вже існує між Румунією та Росією», — заявив Дан.

Політик підкреслив, що підтримує Україну у її боротьбі проти російської агресії, однак участь румунських військ безпосередньо на українській території вважає ризикованою і такою, що може втягнути країну у пряме протистояння з РФ.

Крім того, Дан висловив сумніви щодо швидкого завершення війни. За його словами, ситуація залишається складною, і хоча європейські країни демонструють єдність у підтримці Києва, перспектива укладання мирної угоди все ще залишається туманною.

«Я не дуже оптимістичний щодо того, що в нас незабаром настане мир. Але я радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну, доки вона не отримає найрозумніший і найбезпечніший для себе мир», — сказав Дан.

Пріоритетом, за його словами, має залишатися безпека самої Румунії, а також підтримка союзників — як у військовому, так і в гуманітарному напрямку.

 Автор: війна в

Теги:

Румуніявійна в УкраїніДан Нікушор
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