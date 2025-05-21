Окупанти намагалися прорватися через кордон на Харківщині

Минулої доби, 20 травня, російські війська знову намагалися прорвати державний кордон України на Харківщині. Як повідомляє пресцентр Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", ворог спробував перетнути лінію розмежування в районі села Строївка, однак групу штурмовиків було повністю знищено, спроба інфільтрації провалилася.

В той же час бої тривають на кількох напрямках:

На Лиманському напрямку російські війська намагалися покращити тактичне положення поблизу населених пунктів Надія, Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Новий Мир, Торське та Ямполівка. Усі атаки були успішно відбиті Силами оборони України.

На Краматорському та Торецькому напрямках ворог продовжував штурми у районах Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Щербинівка, Петрівка, Дружба, Часів Яр і Торецьк, але також без жодного успіху. Ворог зазнав втрат і був відкинутий. Біля населених пунктів Зоря, Полтавка і Поповий Яр знищено чотири мотоцикли, які використовувалися загарбниками для швидких атак.

На Покровському напрямку зафіксовані інтенсивні бої в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Звірового, Удачного, Новомиколаївки, Миколаївки, Котлярівки, Лисівки, Малинівки, Андріївки, Троїцького та Новосергіївки. Українські оборонці знищили бронемашину та два транспортні засоби, які ворог намагався застосувати для прориву в районі Новоторецького.

На Новопавлівському напрямку тривають атаки з боку противника в районі Костянтинополя, Одрадного, Шевченка, Веселого та Багатиря. Сили оборони стримують натиск, завдаючи суттєвих втрат окупантам.