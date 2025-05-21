Святий Престол готовий прийняти мирні переговори між Києвом та Москвою

Папа Римський Лев XIV висловив готовність організувати у Ватикані черговий раунд переговорів між Україною та Росією, які мають на меті припинення війни. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву канцелярії прем’єр-міністра Італії Джорджії Мелоні.

Ініціатива Папи Римського стала продовженням неформального дипломатичного діалогу. Напередодні, 19 травня, відбулася телефонна розмова між колишнім президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Після цього в італійському уряді заявили, що Мелоні підтримує зацікавленість Святійшого Отця у мирних переговорах, однак сам Ватикан тоді не підтвердив ці наміри публічно.

Нинішнє підтвердження з боку Папи Лева XIV може стати новим імпульсом для дипломатичних ініціатив, які перебувають у стагнації через постійні бойові дії та жорсткі позиції сторін.