﻿
Головне

Торговий безвіз з ЄС добігає кінця

Торговий безвіз з ЄС добігає кінця

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що з 5 червня 2025 року припиняється дія так званого «торгового безвізу» між Україною та Європейським Союзом. Це означає, що ЄС не продовжить режим тимчасового скасування мит і квот на імпорт українських товарів, який було запроваджено у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

У своїй заяві Туск підкреслив, що Польща і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти російської агресії, але ця підтримка не повинна шкодити польським громадянам, зокрема фермерам.

«Ми допомагаємо Україні, як можемо. Але не дозволимо, щоб це відбувалося коштом польського сільського господарства. Наші фермери мають право на захист», — заявив глава польського уряду.

Польські аграрії вже кілька місяців активно протестують проти безмитного імпорту української продукції, звинувачуючи владу ЄС у недалекоглядності. Польща неодноразово блокувала постачання українського зерна та іншої агропродукції, вимагаючи перегляду торговельних умов.

Теги:

торговий безвіз
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись, – Axios
Полiтика 20.05.2025 22:07:49
Трамп просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись, – Axios
Читати
Ми абсолютно готові до прямих перемовин з росіянами, – Зеленський
Полiтика 20.05.2025 22:01:29
Ми абсолютно готові до прямих перемовин з росіянами, – Зеленський
Читати
ДБР викрило схему переведення військових з передової за хабарі: затримано голову ВЛК
Надзвичайні події 20.05.2025 21:56:34
ДБР викрило схему переведення військових з передової за хабарі: затримано голову ВЛК
Читати

Популярнi статтi