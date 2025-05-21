Торговий безвіз з ЄС добігає кінця

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що з 5 червня 2025 року припиняється дія так званого «торгового безвізу» між Україною та Європейським Союзом. Це означає, що ЄС не продовжить режим тимчасового скасування мит і квот на імпорт українських товарів, який було запроваджено у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

У своїй заяві Туск підкреслив, що Польща і надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти російської агресії, але ця підтримка не повинна шкодити польським громадянам, зокрема фермерам.

«Ми допомагаємо Україні, як можемо. Але не дозволимо, щоб це відбувалося коштом польського сільського господарства. Наші фермери мають право на захист», — заявив глава польського уряду.

Польські аграрії вже кілька місяців активно протестують проти безмитного імпорту української продукції, звинувачуючи владу ЄС у недалекоглядності. Польща неодноразово блокувала постачання українського зерна та іншої агропродукції, вимагаючи перегляду торговельних умов.