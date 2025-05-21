Уряд України докладає значних зусиль для продовження дії "торгового безвізу" з Європейським Союзом, який дозволяє українським експортерам безперешкодно постачати товари до країн ЄС. Питання продовження пільгового режиму стало особливо актуальним напередодні його завершення 5 червня.

Про це повідомив директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак під час телемарафону. Він підкреслив, що, враховуючи триваючий воєнний стан в Україні, уряд наполягає на необхідності збереження безмитного імпорту.

"Позиція уряду полягає в тому, що воєнний стан наразі не завершився, тому ведуться перемовини на рівні уряду. Саме зараз міністр аграрної політики Віталій Коваль перебуває за кордоном у відрядженні, в тому числі займається проведенням переговорів з даного питання", - зазначив Ігор Віштак.

Нагадаємо, що автономні торгові заходи (АТМ) були запроваджені ЄС після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році з метою підтримки української економіки та забезпечення можливості експорту аграрної продукції через сухопутні шляхи.

Однак, сусідні з Україною країни ЄС, такі як Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина, висловлювали занепокоєння щодо впливу українського імпорту на внутрішні ринки та скаржились на зниження цін, що викликало протести фермерів.

У відповідь на це Єврокомісія запровадила механізм "екстреного гальмування", який дозволяє обмежувати імпорт окремих чутливих продуктів у разі перевищення певних обсягів.

Поточна дія автономних торгових заходів закінчується на початку червня. За повідомленнями, ЄС розглядає можливість запровадження "перехідних заходів" замість їх прямого продовження, поки триватиме оновлення спільної торговельної угоди між Україною та ЄС. Водночас з'являються повідомлення про можливе введення Євросоюзом значно вищих мит на український імпорт вже найближчими тижнями.

Таким чином, переговори між Україною та ЄС щодо майбутнього торговельного режиму набувають вирішального значення для української економіки та її подальшої інтеграції до європейського ринку.