"Українські шпигуни": в Угорщині заявили про розкриття ще двох осіб

В Угорщині повідомили про виявлення ще двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь України. Один із них — чинний депутат Закарпатської обласної ради від партії "Слуга народу".

Про це заявив держсекретар з міжнародних комунікацій та речник уряду Угорщини Золтан Ковач (фото), посилаючись на голову парламентської фракції партії "Фідес" Мате Кочиша.

За словами Ковача, йдеться про Роланда Цебера та Іштвана Голло. Зокрема, Цебер є депутатом Закарпатської облради. Раніше видання "Закарпаття онлайн" повідомляло, що він має подвійне громадянство і відвідував тимчасово окупований Крим.

Ковач стверджує, що Цебер був "неофіційним агентом української розвідки" й організовував зустрічі з угорськими військовими та політичними діячами з метою впливу на позицію Будапешта щодо війни в Україні. У 2024 році йому заборонили в’їзд до Угорщини.

Угорські провладні ЗМІ також заявили про зв’язки Цебера з лідером опозиційної партії "Тиса" Петером Мадяром, який, за їхніми словами, неодноразово називав закарпатського депутата своїм другом.

Іштвана Голло в Будапешті підозрюють у зборі інформації, яка стосується потреб української армії.