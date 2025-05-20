Стратегічне партнерство: Чехія допоможе Україні готувати пілотів для винищувачів F-16

У вівторок, 20 травня, в Ужгороді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Чехії Петр Фіала підписали меморандум про співпрацю щодо підготовки українських пілотів літаків F-16, повідимив Деніс Шмигаль.

Обидві країни планують зміцнювати інтеграцію оборонних індустрій та підтвердили важливість збільшення військової, фінансово-економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Крім цього, чеська сторона висловила готовність надавати консультаційну підтримку Україні щодо партнерства ЄС під час переговорів з Європейським Союзом.

Прем’єр-міністр подякував Чехії за активну участь у розробці та ухваленні 17-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

Крім того, сторони домовилися активізувати двосторонню торгівлю та співпрацю в різних сферах, зокрема енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові.

Наприклад, у межах патронату Дніпропетровщини наразі відновлюються лікарні, постачається енергетичне обладнання та системи очищення питної води. Крім того, уряд Чехії допоміг модернізувати шість лікарень у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, Львові, Луцьку та Рівному.

— Впевнений, що Україна та Чехія й надалі разом успішно відповідатимуть на численні безпекові, економічні, інтеграційні виклики. Разом зробимо усе можливе, щоб майбутнє було мирним і стабільним для українського й чеського народів, — зазначив Шмигаль.