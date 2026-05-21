Європейська безпека неможлива без інтеграції України в ЄС і НАТО, – начальник ГШ Армії Чехії

Україна має в перспективі бути повністю інтегрована в європейські та безпекові структури, включно з НАТО.

Про це заявив начальник Генерального штабу Армії Чеської Республіки Карел Ржегка на конференції GLOBSEC у Празі, передає Ukrinform.

«Нам потрібно переконатися, бо це для нашого блага, що ми якомога швидше інтегруємо Україну в європейські, а в майбутньому, сподіваємося, також і в структури Альянсу… Я не бачу жодної хорошої європейської безпеки без інтеграції України в усі ці структури», - сказав генерал.

На пряме запитання, чи хоче він бачити Україну членом НАТО в майбутньому, Ржегка відповів: «Звичайно. Я думаю, що це логічний крок… Я думаю, що це напрямок, у якому ми повинні рухатися, і зробити все можливе, щоб це сталося в майбутньому».

Воєначальник визнав, що це не буде легко, але, зрештою, йдеться про політичний консенсус різних інтересів. Начальник Генштабу підкреслив при цьому, що Україна є не просто споживачем безпеки; вона також є постачальником безпеки.

«Вони купують нам час, вони послаблюють Росію, вони дають нам натхнення, вони дають нам цінні уроки та інформацію», - констатував Ржегка.

З іншого боку, він нагадав, що деякі маневрені підрозділи України пройшли навчання в Чеській Республіці, потім готували деяких спеціалістів, також чеські інструктори навчали українців у Польщі та Німеччині; також відбувався двосторонній обмін у різних сферах - Сил спеціальних операцій тощо.

Ржегка також високо оцінив чеську снарядну ініціативу, яка допомогла змінити співвідношення витрат на боєприпаси між Україною та Росією з 1 до 7-10, до 1 до 2-3.

«Найважливіше те, що Чеська Республіка, по суті, надала свої знання, і ми змогли розробити цей механізм, і його неможливо замінити в короткостроковій перспективі», - зазначив начальник ГШ.