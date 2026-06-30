Чеська партія SPD пропонують позбавити Зеленського ордена Білого Лева

Коаліційна партія Чехії "Свобода та пряма демократія" (SPD) хоче, щоб президент України Володимир Зеленський був позбавлений найвищої державної нагороди Чехії – Ордена Білого Лева. Про це повідомляє Ceske Noviny.

Представник парламентської фракції SPD, Їндржих Райхль, заявив журналістам, що це має статися за прикладом Польщі, де президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла у відповідь на присвоєння ним звання Героїв УПА українському підрозділу ССО.

SPD виступатиме в урядовій коаліції за те, щоб Палата депутатів запропонувала президенту Петру Павелу позбавити його ордена.

Райхль заявив, що SPD хоче порушити це питання на коаліційній раді. На думку SPD, Палата депутатів має запропонувати президенту скасувати нагороду Зеленського.

"Ми не можемо мовчати, коли наш найвищий державний орден носить людина, яка називає військові частини на честь нацистських монстрів", – сказав Райхль.

Зеленський отримав Орден Білого Лева у жовтні 2022 року від тодішнього президента Чехії Мілоша Земана. У той час Земан назвав "його хоробрість і мужність у відмові від американської пропозиції надати притулок та у вирішенні залишитися в тодішньому охопленому війною Києві" після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року основною причиною нагородження.

У Чехії закон дозволяє позбавлення нагород у разі остаточного рішення суду. Покарання у вигляді позбавлення нагород або почесних звань може бути призначене за засудження до безумовного позбавлення волі на строк не менше двох років за умисний злочин, скоєний з особливо ганебних мотивів.

Пропозицію SPD розкритикували деякі опозиційні політики. Депутат від KDU-ČSL Беньямін Чінчила сподівається, що представники партії "Автомобілістів" та руху ANO матимуть достатньо здорового глузду, щоб не підтримати її.

"SPD хоче позбавити Володимира Зеленського ордена Білого лева. Я б скоріше замислився над тим, чи не слід обмежити самозакоханість деяких її представників. Їм це, очевидно, й так не потрібно, коли вони отримують вказівки прямо з Москви, а потім просто слухняно їх виконують", – написав Марек Женішек, заступник голови партії TOP 09.

ForUA нагадує, що 36,4% польських громадян вважає, що рішення президента Кароля Навроцького позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла — зміцнить позиції країни на міжнародній арені.