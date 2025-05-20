Ветеран ЗСУ та український кінопродюсер отримав престижну французьку нагороду

Ветеран ЗСУ та кінопродюсер Володимир Яценко отримав престижну французьку нагороду – Орден Мистецтв та Літератури (Ordre des Arts et des Lettres). Церемонія вручення відбулася на Каннському кінофестивалі Marché du Film - Festival de Cannes.

Як повідомляє в Facebook Український Іститут, Володимир Яценко – один з ключових українських продюсерів, відомий за фільмами «Ти - космос», «Дике поле», «Додому», «Атлантида», «Люксембург, Люксембург» та іншими.

Цьогоріч він номінований Українським інститутом і став запрошеним учасником програми ProducersOnTheMove від організації European Film Promotion (EFP). Нагороду вручив Олів'є Анрар, виконавчий директор CNC.

Орден Мистецтв та Літератури – це одна з найвищих культурних відзнак Франції, відомча нагорода Франції, заснована у 1957 році Міністерством культури. Вона присуджується особам, які відзначилися своїми досягненнями в художній або літературній сфері або вкладом, який вони внесли у поширення мистецтва та літератури у Франції і у світі.