Зеленський відзначив Макрона орденом Свободи

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив двосторонню співпрацю, ситуацію на фронті та воєнні потреби України, а також вручив орден Свободи за допомогу та підтримку. Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

"Як завжди, тісно координуємо позиції з Еммануелем. Продуктивна зустріч – обговорили пріоритети перед засіданням «Антибалістичної коаліції» та «Коаліції охочих», а також двосторонню співпрацю", — написав він.

Зеленський зауважив, що відносини України та Франції досягли дійсно стратегічного рівня. За його словами, це сталося багато в чому завдяки особистим зусиллям Макрона.

"Сьогодні я подякував Еммануелю за допомогу та підтримку протягом цих років та відзначив пана президента, справжнього друга України, орденом Свободи", — поінформував він.

Зеленський зазначив, що сторони детально говорили про ситуацію на фронті та потреби України для захисту людей від російських атак.

"Важливо посилювати Україну, зміцнювати наше ППО і прискорювати нашу європейську антибалістику. У Франції є саме ті спроможності та сильні технології, які потрібні, щоб допомогти. Будемо працювати над цим разом із нашими союзниками. Дякую, Франціє, дякую, Емманюелю", — написав він.

Як повідомляв ForUA, Зеленський прибув до Парижа для участі у заходах «Коаліції охочих».

Макрон заявив про намір оголосити під час зустрічі «Коаліції охочих» про нові оборонні ініціативи та спільні військові навчання, що стане свідченням того, що Європа бере на себе більшу відповідальність за власну безпеку.