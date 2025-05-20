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Суспiльство

Важливі зміни: мобілізовані можуть отримати значні фінансові доплати

Важливі зміни: мобілізовані можуть отримати значні фінансові доплати

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13296, який має на меті повернути щомісячні виплати у розмірі 30 тисяч гривень для військовослужбовців, що перебувають поза зоною бойових дій. Окрім цього, документ передбачає запровадження нових компенсацій для мобілізованих захисників.

Про ініціативу повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, зазначивши, що законопроєкт покликаний відновити обіцяні виплати, які діяли на початку повномасштабного вторгнення.

Розширення Компенсацій для Мобілізованих

Законопроєкт №13296 пропонує поширити на мобілізованих захисників низку компенсацій, які наразі доступні лише військовослужбовцям-контрактникам. До них належать:

  • Підйомна допомога: Виплати у розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця, а також 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї, який переїжджає з ним на нове місце служби.
  • Добові: Компенсація, встановлена Кабінетом Міністрів України для відряджених працівників, за кожен день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім'ї, що переїздить разом.
  • Компенсація за оренду житла: Якщо військова частина не може надати житлове приміщення або гуртожиток.

Мотивація та Соціальний Захист

Олексій Гончаренко закликає народних депутатів якнайшвидше розглянути та підтримати законопроєкт, підкреслюючи його важливість для соціального та правового захисту мобілізованих. Очікується, що прийняття цього документа дозволить врегулювати питання гарантій, визначених Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", та підвищить мотивацію захисників України.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУвиплати військовимОлексій Гончаренко
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