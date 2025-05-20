Дві третини боїв припали на три напрямки, - Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 177 бойових зіткнень, з яких понад дві третини припали на три ключові напрямки – Покровський, Лиманський та Новопавлівський.

Ці ділянки залишаються осередками найжорсткіших боїв, де російські війська намагаються прорвати українську оборону, використовуючи авіацію, дрони та артилерію.

За уточненими даними, противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 117 керованих авіабомб, застосував 2882 дрони-камікадзе, виконав 5366 артобстрілів, зокрема 157 із РСЗВ.

Це свідчить про високу інтенсивність бойових дій та масове використання ворогом високотехнологічного озброєння, зокрема дронів та авіабомб.

Українські сили не залишили ці атаки без відповіді. Протягом доби ракетні війська та артилерія ЗСУ вразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння і техніки противника, 5 засобів ракетних військ і артилерії окупантів.

Такі удари мають на меті послабити наступальний потенціал ворога та ускладнити логістику на передовій.