Дипломатичний марафон Зеленського набирає обертів

Президент України Володимир Зеленський істотно активізував свою міжнародну дипломатію: лише у 2024 році він здійснив 48 закордонних візитів — це майже вдвічі більше, ніж у будь-який попередній рік його каденції. Про це повідомляє британське видання The Times, посилаючись на дані Офісу президента України.

Загалом, від моменту вступу на посаду у 2019 році Зеленський здійснив 134 міжнародні поїздки. Лише за перші п’ять місяців 2025 року глава держави вже встиг відвідати 18 країн у рамках 23 візитів, що свідчить про незмінно високий темп зовнішньополітичної діяльності.

Найчастіші напрямки:

Найбільше візитів Зеленський здійснив до ключових партнерів України — Німеччини, Франції, США, Польщі та Бельгії. Ці держави залишаються основними учасниками антипутінської коаліції та головними донорами військової й фінансової допомоги Києву.

За інформацією Times, міжнародна активність президента здебільшого пов’язана з пошуком підтримки для України в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Основними питаннями зустрічей були:

- Посилення оборонних поставок, зокрема систем ППО;

- Збереження й посилення санкційного тиску на Росію;

- Формування глобальної коаліції на підтримку української "формули миру";

- Взаємодія з НАТО та майбутнє членство України в Альянсі;

- Безпекові гарантії для України та фінансова допомога.

«Зеленський продовжує використовувати особисту дипломатію як інструмент впливу в міжнародній політиці, розуміючи, що лише постійна присутність на глобальній арені дозволяє Україні залишатися в центрі уваги союзників», — підкреслює видання.