﻿
Війна

Окупанти продовжують тероризувати Сумщину

Окупанти продовжують тероризувати Сумщину

У ніч проти 19 травня російські загарбники вкотре атакували Сумську область, використовуючи безпілотні літальні апарати. Цього разу мішенню став Шосткинський район, де в результаті обстрілу постраждали як цивільні, так і інфраструктура.

Згідно з повідомленням Сумської обласної військової адміністрації, ворожі «шахеди» поцілили в інфраструктуру одного з місцевих підприємств, що призвело до значних пошкоджень.

Внаслідок ворожого нападу дві людини отримали поранення. Серед постраждалих — 44-річний охоронець підприємства, якому пощастило вижити, але він отримав серйозні травми. Крім того, у результаті атаки постраждав 47-річний мешканець Есманьської громади, який також був доставлений до лікарні із травмами. Стан обох потерпілих медики оцінюють як середній, і вони перебувають під наглядом лікарів.

Внаслідок обстрілу постраждали також чотири житлові будинки на території громади, де були пошкоджені дахи та вікна, а також частково зруйновані стіни.

Теги:

Сумщинаобстріли Сумщинишахеди
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Цієї ночі держава-агресор має намір здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети, - ГУР
Надзвичайні події 18.05.2025 17:14:00
Цієї ночі держава-агресор має намір здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети, - ГУР
Читати
Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст: двоє членів екіпажу загинули
Свiт 18.05.2025 16:40:12
Вітрильник ВМС Мексики врізався в Бруклінський міст: двоє членів екіпажу загинули
Читати
Генштаб обіцяє розібратися з "дебільними завданнями" та невиправданими втратами людей
Суспiльство 18.05.2025 16:03:43
Генштаб обіцяє розібратися з "дебільними завданнями" та невиправданими втратами людей
Читати

Популярнi статтi