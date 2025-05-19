Окупанти продовжують тероризувати Сумщину

У ніч проти 19 травня російські загарбники вкотре атакували Сумську область, використовуючи безпілотні літальні апарати. Цього разу мішенню став Шосткинський район, де в результаті обстрілу постраждали як цивільні, так і інфраструктура.

Згідно з повідомленням Сумської обласної військової адміністрації, ворожі «шахеди» поцілили в інфраструктуру одного з місцевих підприємств, що призвело до значних пошкоджень.

Внаслідок ворожого нападу дві людини отримали поранення. Серед постраждалих — 44-річний охоронець підприємства, якому пощастило вижити, але він отримав серйозні травми. Крім того, у результаті атаки постраждав 47-річний мешканець Есманьської громади, який також був доставлений до лікарні із травмами. Стан обох потерпілих медики оцінюють як середній, і вони перебувають під наглядом лікарів.

Внаслідок обстрілу постраждали також чотири житлові будинки на території громади, де були пошкоджені дахи та вікна, а також частково зруйновані стіни.