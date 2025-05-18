Сенат США ухвалить новий законопроєкт про санкції проти РФ, - Рубіо

Росіян попереджали протягом шести-семи тижнів про те, що в разі відсутності прогресу, в Сенаті з’явиться близько 80 співавторів законопроєкту про санкції.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо не буде прогресу в переговорах з Росією, Конгрес ухвалить законопроєкт щодо санкцій. Про це він сказав у суботу, 17 травня, в інтерв'ю програмі Face the Nation.

Рубіо розповів, що адміністрація Трампа просила Сенат дати їй трохи часу, щоб побачити, чи буде досягнуто прогресу в мирних переговорах.

Очільник Держдепу зазначив, що вже упродовж шести-семи тижнів, Білий дім "доволі чітко дає російській стороні зрозуміти, що ця ініціатива (введення санкцій. - ред.) просувається".

"Ми повідомляли росіянам, що цей процес уже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроєкт матиме майже 80 співавторів у Сенаті, та, думаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити і не контролюємо", - сказав Рубіо.

Зрештою, додав він, Конгрес, особливо республіканці в Палаті представників та Сенаті, намагалися дати президенту Трампу простір і час для того, щоб він міг досягти певних домовленостей.

"Однак ми неодноразово, уже майже два місяці, попереджали росіян, що це станеться, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися. І це одна з речей, яку я знову підтвердив цього тижня, перебуваючи з Ліндсі Гремом у Туреччині: у них (республіканців - ред.) уже 77 підписів. Він вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше. І це просто факт, про який ми попереджали росіян упродовж кількох тижнів", - зазначив глава Держдепартаменту.

Нагадаємо, у суботу відбулася телефонна розмова держсекретаря США Марко Рубіо і міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, під час якої американська сторона представила Росії "потужний мирний план" щодо завершення війни в Україні.

Також у суботу Дональд Трамп анонсував переговори з президентом України Володимиром Зеленським, ватажком рашистів Владіміром Путіним, а також з представниками країн-членів НАТО.