Для працівників ТЦК слід створити окрему форму, щоб їх не плутали зі звичайними військовими, — Гончаренко

Представники ТЦК не повинні носити військову форму — для них слід створити окремий однострій.

З такою ініціативою виступив народний депутат Олексій Гончаренко, який надіслав відповідне звернення до Кабінету міністрів України та Міністерства оборони України.

Обгрунтовуючи свою ініціативу, Гончаренко зазначає, що військовослужбовців, згідно з повідомленнями соцмереж, нерідко били, плутаючи їх зі співробітниками ТЦК та СП. Ці випадки, на думку політика, зазвичай ставалися під час переміщення військових по вулицях населених пунктів.



За словами Гончаренка, справжні військові, які повертаються з фронту у відпустку, часто відмовляються вдягати форму через те, що її носять співробітники ТЦК.

Нагадаємо, в Харкові під час перевірки документів працівник ТЦК вдарив хлопця кулаком в живіт. Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент. Там стверджують, що конфлікт виник «унаслідок провокаційних дій з боку громадянина». За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності, запевнили у Харківському ОТЦК.

Раніше у приміщенні Хмельницького обʼєднаного територіального центру комплектування чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії.

До слова, командувач військ оперативного командування «Захід» відправив на передову начальника Другого відділу Дубенського районного територіального центру комплектування Юрія Ковалюка. Це сталося після того, як посадовець в інтерв’ю заявив, що не дозволить своєму синові долучитися до війська.