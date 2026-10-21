Лубінець заявив про порушення в ТЦК на Одещині

Представники омбудсмана під час моніторингового візиту зафіксували у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині неналежні умови перебування людей. Про це у Фейсбуці повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Люди змушені жити в підвалах на бетонній підлозі, накриватися старими простирадлами й спати на старих ліжках, на частині з яких взагалі немає матраців. Отвори у стінах біля вентиляційних конструкцій заткнуті звичайними подушками. А про санітарний стан туалетів годі й казати”, - написав Лубінець.

Окрім того, за його словами, на дверях приміщень, де знаходяться мобілізовані, - металеві ґрати, у казармах роти охорони - тіснява в кімнатах, двоярусні ліжка, а замість тумбочок стоять картонні коробки.

Представники уповноваженого під час перевірки виявили, що каски та бронежилети, які мають захищати життя військовослужбовців, лежать у гаражі без дверей, серед старих меблів та іншого непотребу. Також на території ТЦК та СП знайшли алкоголь у пластикових ємностях.

“За результатами моніторингового візиту готую акти реагування, щоб домогтися усунення порушень і перевірки дій відповідальних посадовців. Захист прав людини не залишаються на порозі перед входом до ТЦК та СП. І жодна установа не може бути винятком із цього правила”, - заявив омбудсман.