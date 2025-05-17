Трамп відмовився назвати путіна перешкодою для миру

Президент США Дональд Трамп не захотів назвати російського диктатора володимира путина перешкодою для припинення війни між рф та Україною. Натомість критично висловився на адресу українського лідера Володимира Зеленського. Про це повідомляє CNN.

Американський президент під час інтерв'ю в програмі Special Report на телеканалі Fox News на запитання журналіста стосовно відмови путіна зустрітися із Зеленським у Туреччині не став називати главу кремля перешкодою для миру з Україною.

Трамп висловив думку, що російський диктатор "втомився" від війни проти України.

– Я думаю, що путін втомився від усього цього. Він виглядає погано, і він хоче виглядати добре. Не забувайте, це мало закінчитися за тиждень, – сказав Трамп.

Крім того, в ході інтерв'ю Трамп змістив акцент на Зеленського, знову повторивши твердження про відсутність "козирів" у нього.

Американський лідер, зокрема, висловився про "регулярні нарікання" з боку українського колеги в питанні передачі оборонної допомоги.

– Послухайте, у мене була справжня важка зустріч із Зеленським, тому що мені не сподобалося те, що він сказав, і він не полегшував. І я завжди казав, що у нього немає карт, і він не має карт, знаєте, я чесно кажу. У нього немає карт, - сказав президент США журналісту Брету Баєру з Fox News.

Також Трамп знову похвалив свого представника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, та висловився про очікувану зустріч з путіним.

– Він за столом, і він хотів цієї зустрічі. І я завжди відчував, що зустріч не може бути без мене, тому що я не думаю, що угода пройде. Ми повинні зібратися разом, і я думаю, що ми, ймовірно, заплануємо це, тому що я втомився від того, що інші люди ходять і зустрічаються, – заявив Дональд Трамп.

Раніше Макрон заявив, що росія "просто намагається виграти час" на переговорах.