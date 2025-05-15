Генерал Наєв похвалився тим, що зменшив втрати на 15%

У Донецькій області українським захисникам вдалося покращити тактичне положення на трьох ключових напрямках.

Про це у четвер, 15 травня, повідомив командувач тактичної групи “Вугледар” генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи Вугледар та злагодженій роботі з командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках. Ми зменшили наші втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення”, — йдеться у повідомленні Наєва.

За його словами, українські воїни за місяць майже вдвічі збільшили кількість ліквідованих загарбників — 9641. Крім того, було утилізовано 75 ворожих артилерійських систем, 19 танків, 37 бронемашин, 729 одиниць автотехніки, квадроциклів, баггі, а також 16 складів боєприпасів.

Сергій Наєв також повідомив про масований наступ окупантів на Новопавлівському напрямку, під час якого п’ять танків, 12 бронемашин, 25 мотоциклів ворога сунули з трьох напрямків.

“Але наша аеророзвідка виявила їх ще за 5−10 кілометрів. І ми перетворили їхню броню та техніку на палаючі уламки. У результаті нашого вогневого удару та роботи дронів-камікадзе знищено понад 70 окупантів, два танки, шість бронемашин, два автомобілі та 14 мотоциклів. Їхній наступ був розбитий на друзки”, — розповів командувач тактичної групи Вугледар.

За словами генерал-лейтенанта, попри шалені втрати росіяни продовжують штурми, намагаючись прорватися до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей.

“На Новопавлівському та Покровському напрямках ворог не вгамовується”, — констатував Наєв, додавши, що минулого місяця росіяни подвоїли свої зусилля.

Зафіксовано 1916 штурмів, 8275 скидів смертоносних вибухівок з БпЛА, утричі більше FPV-дронів — 16286, а також 9734 артилерійські обстріли.

“Масовані розвідувальні польоти Орланів, Supercam та Zala, щоденні атаки тактичної авіації… Ворог сипле вогонь і залізо, не рахуючись із втратами. Але кожен їхній крок — під нашим прицілом”, —підкреслив Сергій Наєв.