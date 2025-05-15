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Трамп прокоментував неявку Путіна на переговори у Туреччині

Трамп прокоментував неявку Путіна на переговори у Туреччині

Президент США Дональд Трамп висловив свою думку щодо відсутності президента Росії Володимира Путіна на запланованих мирних переговорах у Туреччині, припустивши, що причиною може бути його власна відсутність. Про це повідомляє Sky News.

Переговори між Україною та Росією очікувалися в Туреччині 15 травня, і хоча президент України Володимир Зеленський висловлював готовність зустрітися з Путіним, російський лідер, за повідомленнями, не прибув.

Видання Sky News зазначає, що неявка Путіна не стала особливим сюрпризом для Дональда Трампа. Відповідаючи на запитання журналістів про причини відсутності Путіна, Трамп заявив: "Навіщо йому їхати, якщо я не їду?"

Він додав: "Я не думаю, що Путін може поїхати, якщо мене там не буде".

Нагадаємо, 14 травня Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість відвідати переговори щодо війни в Україні, заплановані на четвер у Туреччині, але тоді він не мав інформації, чи поїде на них Путін. Відсутність обох лідерів на переговорному майданчику викликала обговорення та різні припущення щодо перспектив мирного врегулювання конфлікту.

Теги:

путінТрампмирні переговори
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