Санкції проти Москви мають бути радикальними й нищівними: 500% тариф на країни, що імпортують російську нафту

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Євросоюз підготувати новий, посилений пакет санкцій проти Росії.

Про це пише Reuters.

За його словами, попередні обмеження не змогли змусити Кремль відмовитися від агресії, тож настав час діяти радикальніше.

"Ми повинні йти далі, тому що чинні санкції не переконали Владіміра Путіна припинити його агресивну війну. Отже, ми повинні готуватися до розширення нищівних санкцій, які могли б остаточно задушити російську економіку", - сказав Барро. Він зазначив, що Євросоюзу варто діяти спільно з США, де готують жорсткий санкційний законопроєкт.

Йдеться про ініціативу сенатора Ліндсі Грема, який пропонує запровадити 500% тарифи на країни, що імпортують російську нафту. Барро планує обговорити ці заходи з американськими законодавцями.

"Росія знайшла способи обходити обмеження, запроваджені Європою та США, тому "перекриття крана" могло б взяти Росію за горло", - наголосив глава МЗС Франції.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти Росії.