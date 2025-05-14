Верховна Рада запровадить санкції проти суден і літаків, які працюють на окупантів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо застосування санкцій проти суден, зокрема повітряних, які залучають до діяльності проти України.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Законопроєкт №13020 підтримали 269 парламентарів.

Документ передбачає можливість запровадження санкцій проти конкретних суден і літаків, що причетні до російського тіньового транспортування нафти й нафтопродуктів, зброї та військових.

СБУ та розвідувальні органи мають фіксувати використання цих суден у діяльності проти України.

Нагадаємо, українська розвідка вже ідентифікувала 238 суден, які росіяни використовують для обходу санкційних обмежень. Інформацію про такі судна публікують на порталі War & Sanctions.