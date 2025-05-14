Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією на рівні делегацій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з Росією на рівні делегацій можуть розпочатися лише після погодження питання припинення вогню безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав 13 травня в коментарі журналістам, повідомляє The Guardian.

Зеленський наголосив, що ініціювати переговори на нижчому рівні без досягнення попередньої домовленості про припинення бойових дій — марно.

«Я хочу, щоб ви розуміли, чому я хотів би зустрітися з Путіним. Ми не зможемо зараз про все домовитися. Це неможливо. У нас різні підходи до життя, різні світогляди. Але ми повинні якось знайти спосіб закінчити війну», — зазначив глава держави.

Президент також згадав переговори в Саудівській Аравії, де США виступали посередниками між українською та російською сторонами. За його словами, досягти перемир’я тоді не вдалося, і це підтверджує, що «без зустрічі лідерів цей формат не працює».

Попри це, Зеленський не виключив можливість проведення переговорів у Стамбулі на рівні делегацій, якщо міжнародні посередники знову активізують відповідні зусилля.