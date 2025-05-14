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Полiтика

Від ілюзій до розчарування: у команді Трампа змінюється ставлення до війни в Україні

Від ілюзій до розчарування: у команді Трампа змінюється ставлення до війни в Україні

Команда Дональда Трампа поступово змінює своє бачення війни в Україні. У США дедалі більше усвідомлюють, що саме Володимир Путін, а не Володимир Зеленський, є головною перешкодою на шляху до миру.

«Зачарувати Росію не вдалося. Очікування, що тиск на Зеленського принесе угоду, виявилися марними», — зазначає колишній дипломат Вольфганг Ішингер.

Як повідомляяють джерела FT повідомляють про зростаюче роздратування Трампа через відмову Путіна йти на компроміси, попри санкції. Колишній посол США в РФ Майкл Макфол каже, що Трамп усвідомлює: зробив багато, але нічого не отримав.

У той же час Зеленський намагається відновити контакт із Трампом, зокрема після підписання угоди про співпрацю в галузі корисних копалин.

Хоча ризик згортання підтримки України з боку Трампа залишається, експерти припускають, що повна відмова від Києва наразі малоймовірна — занадто багато поставлено на карту.

Теги:

Трампвійна в Україні
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