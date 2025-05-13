﻿
Дайджест

Допоможе долати рак грудей: вчені вперше зафільмували ключовий механізм активації генів

Допоможе долати рак грудей: вчені вперше зафільмували ключовий механізм активації генів

Учені вперше зафільмували приєднання естрогену до ДНК: відкриття може змінити підхід до лікування гормонозалежного раку грудей, пише ACS Nano.

У своїй роботі дослідники використовували надчутливу атомно-силову мікроскопію, яка дозволяє "бачити" процес на рівні молекул.

На підготовлену платформу нанесли фрагменти ДНК та білки — рецептори естрогену, після чого додали розчин гормону.

Камера зафіксувала, як рецептори у присутності естрогену формують димери — комплекси двобілкових молекул — і зв’язуються з ДНК точніше й стабільніше, ніж без нього.

Цей механізм описали як ліганд-керовану димеризацію — процес, за якого рецептори активуються лише у присутності специфічної молекули (ліганда), в цьому випадку — естрогену.

Це має вирішальне значення для активації генів, що регулюють ріст і поділ клітин, оскільки порушення цієї взаємодії — одна з причин розвитку гормонозалежного раку молочної залози.

Учені планують досліджувати, як можна впливати на рецептори естрогену, щоби зробити їх більш чутливими або, навпаки, заблокувати небажану активацію.

У подальшому це дасть змогу лікувати важкі форми раку.

Теги:

дослідженнявченіНовини здоров’ярак грудей
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Порошенка звинуватили владу в спробі знищення виробника РЕБів
Полiтика 13.05.2025 19:17:29
У Порошенка звинуватили владу в спробі знищення виробника РЕБів
Читати
Окупанти безпрецедентно наростили виробництво танків, артилерії, вибухівки, БпЛА та авіації - The Economist
Свiт 13.05.2025 18:56:09
Окупанти безпрецедентно наростили виробництво танків, артилерії, вибухівки, БпЛА та авіації - The Economist
Читати
Заступник Зеленського зник під час відрядження до Чехії
Надзвичайні події 13.05.2025 18:27:27
Заступник Зеленського зник під час відрядження до Чехії
Читати

Популярнi статтi