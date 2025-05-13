У Порошенка звинуватили владу в спробі знищення виробника РЕБів

Національний банк за вказівкою Офісу президента вирішив знищити виробника РЕБів “Ай-Петрі”. Вони просто наказали “ПриватБанку” припинити обслуговування компанії, а це означає, що РЕБ, який закриває 20 кілометрів фронту, під загрозою щодо постачання на фронт.

Про це повідомила народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Софія Федина.

“Коли здається, що треш в українській державі вже досягнув повного дна, стукають знизу. Я буквально щойно дізналася новину, що “ПриватБанк”, явно за наказом Нацбанку і Андрія Пишного припинив банківське обслуговування компанії “Сторквей”. Це та сама компанія, яка виробляє унікальні РЕБи “АйПетрі”. Ті самі, які закривають близько 20 кілометрів фронту і які протидіють “Орланам”, “Суперкамам”, “Залам” і навіть дезорієнтовують КАБи. Тобто “АйПетрі” – це один із найефективніших РЕБів, які зараз є і які реально рятують життя нашим військовослужбовцям”, – зазначила народна обраниця.

За її словами, таким чином влада по суті зупиняє роботу компанії та всі операції щодо закупівлі запчастин і забезпеченню виробництва.

“Українська держава зараз знищує можливості нашим військовослужбовцям вижити. І все це лише тому, що комусь десь здалося, що компанія є частиною ніби бізнесу Петра Порошенка. Хоча насправді це вже неодноразово перевірялося і так не є. Компанія, в яку Порошенко вклав 150 мільйонів гривень власних коштів, щоб вони завершили процес виробництва “Ай-Петрі”, – наголосила Федина.

“Ми боролися з вами за те, щоб було підписано контракт на 200 “Ай-Петрі” з агенцією оборонних закупівель. Сьогодні через цинічні політичні ігри – я гарантую, що це Офіс Президента і Зеленський зокрема – вони роблять усе, щоб ворогу було легше вбивати наших військових. Тому я вас благаю – лише розголос може щось зараз зробити. Пишіть Андрію Пишному і Нацбанку, позначайте “ПриватБанк”, позначайте Зеленського. Хай їм гикнеться так, щоб мозки стали на місце і вони розблокували виробництво і закупівлю “Ай-Петрі” та доставку цих РЕБів на фронт… На жаль, ми маємо боротися не просто проти ворога, але й проти Офісу Президента”, – заявила народна депутатка з “Європейської Солідарності” Софія Федина.

“Щойно мені підтвердили, що станом на вчора військовим частинам ЗАБОРОНИЛИ купувати “Ай-Петрі СВ”, – додала пізніше Федина.

Нагадаємо, ще у березні Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України підтвердила, що замовлення на комплекси РЕБ “Ай-Петрі” було зупинене. Тоді повідомлялося, що у Раді з’ясовують, чи це стало наслідком загальної двомісячної паузи у контрактуванні в Агенції оборонних закупівель, чи ж результатом політичної боротьби.

Як відомо, п’ятий президент, починаючи з осені 2023 року, інвестував у розробку та виробництво комплексів “Ай-Петрі” більше 200 мільйонів гривень. Унікальні системи протидії засобам технічної розвідки “Ай-Петрі СВ” успішно пройшли випробування і використовуються у Збройних силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони. Загалом Порошенко вже передав у війська більше сотні комплексів протидії технічним розвідкам “Ай-Петрі СВ”.