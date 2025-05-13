Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів. Зокрема, він наголосив, що країни мають досягти прогресу у переговорах, інакше США вийдуть з процесу мирного врегулювання.

Про це повідомив спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф, передає портал Breitbart News.

"Президент (Трамп, — ред.) висунув ультиматум обом сторонам (Україні і Росії, — ред.), що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту (війни, — ред.), що б це не означало, і просто не брати участь", — зазначив посадовець.

За словами Віткоффа, досягти миру в Україні можливо лише шляхом прямих переговорів. Тому Київ та Москва повинні почати діалог.

"Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Так, це була жорстока війна — вони не люблять одне одного. Це потрібно змінити. Ми маємо переконати всіх, що відповідальний підхід — це дипломатичне врегулювання", — наголосив чиновник.

Крім того, Віткофф зауважив, що війна в Україні — це не війна США, але Америка хоче допомогти її завершити, а "шлях до цього — це припинення вогню".

Нагадаємо, у четвер, 15 травня, може відбутися зустріч України та Росії в Стамбулі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість поїздки до Стамбула.