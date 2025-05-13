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Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів

Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів. Зокрема, він наголосив, що країни мають досягти прогресу у переговорах, інакше США вийдуть з процесу мирного врегулювання. 

Про це повідомив спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф, передає портал Breitbart News.

"Президент (Трамп, — ред.) висунув ультиматум обом сторонам (Україні і Росії, — ред.), що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту (війни, — ред.), що б це не означало, і просто не брати участь", — зазначив посадовець. 

За словами Віткоффа, досягти миру в Україні можливо лише шляхом прямих переговорів. Тому Київ та Москва повинні почати діалог.

"Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Так, це була жорстока війна — вони не люблять одне одного. Це потрібно змінити. Ми маємо переконати всіх, що відповідальний підхід — це дипломатичне врегулювання", — наголосив чиновник.

Крім того, Віткофф зауважив, що війна в Україні — це не війна США, але Америка хоче допомогти її завершити, а "шлях до цього — це припинення вогню".

Нагадаємо, у четвер, 15 травня, може відбутися зустріч України та Росії в Стамбулі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розглядає можливість поїздки до Стамбула.

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Трампмирні переговориВіткофф
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