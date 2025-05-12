Українці та росіяни найближчими днями зберуться за одним столом переговорів

Заява Міністерства закордонних справ Туреччини пролунала сьогодні, повідомляючи, що представники України та Росії зберуться за столом переговорів найближчими днями. Цю інформацію підтвердили в турецькому зовнішньополітичному відомстві, не уточнюючи точної дати та місця проведення зустрічі, але наголошуючи на активній посередницькій ролі Туреччини у врегулюванні конфлікту.

Деталі щодо формату переговорів, складу делегацій та порядку денного наразі не розголошуються. Проте, якщо ця зустріч відбудеться, вона стане значним кроком у спробах знайти дипломатичне рішення для припинення бойових дій, що тривають.

Туреччина з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово виступала з ініціативами щодо організації мирних переговорів, надаючи свою територію як нейтральний майданчик. Попередня спроба організувати прямі переговори на високому рівні в Туреччині мала місце минулого року, проте не призвела до суттєвих проривів у мирному процесі.

Наразі немає офіційних коментарів з боку Києва чи Москви щодо підтвердження або спростування інформації про майбутні переговори. Світова спільнота уважно стежитиме за розвитком подій, сподіваючись на те, що ця потенційна зустріч зможе прокласти шлях до деескалації напруженості та відновлення миру.