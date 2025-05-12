Зеленський запросив Папу Римського Лева XIV до України

Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну під час їхньої першої розмови, що відбулася нещодавно. За словами глави української держави, бесіда була "дуже теплою та справді предметною".

Під час розмови Зеленський висловив подяку Його Святості за підтримку України та всього українського народу. "Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", – зазначив Президент України.

Окремо було наголошено на важливості сприяння Ватикану у поверненні українських дітей, які були розлучені зі своїми родинами. "Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні додому українських дітей, до родин", – підкреслив Зеленський.

Сторони також домовилися підтримувати постійний контакт та спланувати особисту зустріч найближчим часом.