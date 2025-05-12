﻿
Суспiльство

Зеленський запросив Папу Римського Лева XIV до України

Зеленський запросив Папу Римського Лева XIV до України

Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну під час їхньої першої розмови, що відбулася нещодавно. За словами глави української держави, бесіда була "дуже теплою та справді предметною". 

Під час розмови Зеленський висловив подяку Його Святості за підтримку України та всього українського народу. "Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", – зазначив Президент України.

Окремо було наголошено на важливості сприяння Ватикану у поверненні українських дітей, які були розлучені зі своїми родинами. "Україна розраховує на сприяння Ватикану в поверненні додому українських дітей, до родин", – підкреслив Зеленський.

Сторони також домовилися підтримувати постійний контакт та спланувати особисту зустріч найближчим часом.   

Теги:

Папа РимськийВатиканЗеленський
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Велика Британія прийме міністрів закордонних справ ЄС з питань оборони та України перед самітом Британія-ЄС— Reuters
Дайджест 12.05.2025 09:55:05
Велика Британія прийме міністрів закордонних справ ЄС з питань оборони та України перед самітом Британія-ЄС— Reuters
Читати
Хто має повторно проходити ВЛК, пояснили в ТЦК
Суспiльство 12.05.2025 09:34:17
Хто має повторно проходити ВЛК, пояснили в ТЦК
Читати
ЗСУ отримають фальшиві танки
Полiтика 12.05.2025 08:56:32
ЗСУ отримають фальшиві танки
Читати

Популярнi статтi