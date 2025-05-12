Військовий, інноватор, менеджер: КМВА отримала нового заступника для координації військових проєктів

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) відбулися значні кадрові зміни, покликані посилити взаємодію з військовослужбовцями та їхніми родинами. Новим заступником начальника КМВА з питань координації військових проєктів призначено Ігоря Реву — офіцера, чий шлях поєднує успішний менеджмент у цивільному житті та бойовий досвід на передовій. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, акцентуючи на унікальному досвіді новопризначеного керівника.

За словами Тимура Ткаченка, вибір Ігоря Реви на цю стратегічно важливу посаду не випадковий. "Це людина з успішним досвідом управління проєктами як в цивільному житті, так і в Силах оборони. Він розуміє потреби армії зсередини і здатний втілювати інноваційні рішення на користь наших захисників та їхніх сімей", – зазначив голова КМВА.

Від проєктного менеджера до бійця "Маґури": нетиповий шлях Ігоря Реви

До моменту повномасштабного вторгнення Ігор Рева був відомий як проєктний менеджер та представник творчої сфери. Однак 25 лютого 2022 року його життя кардинально змінилося – він добровільно мобілізувався до лав Сил оборони України. Пройшовши спеціалізоване військове навчання у Німеччині, Рева брав безпосередню участь у контрнаступі на Запоріжжі, де воював у складі легендарної 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Інновації для військових: "Резерв+" та патронатна служба

Після здобуття бойового досвіду Ігор Рева продовжив застосовувати свої управлінські здібності, але вже в інтересах обороноздатності країни. Саме він очолював процес створення та успішного впровадження резонансного застосунку "Резерв+", який значно спростив взаємодію військовозобов'язаних з системою обліку.

Крім цього, Ігор Рева є ініціатором і засновником важливої соціальної ініціативи – патронатної служби. Ця служба, яку він "з нуля" створив і запустив в одному з підрозділів Головного управління розвідки, опікується бійцями та їхніми сімʼями, надаючи необхідну підтримку та допомогу.

На новій посаді в КМВА Ігор Рева координуватиме всі проєкти, спрямовані на підтримку підрозділів Сил оборони, військовослужбовців та їхніх сімей, що є ключовим напрямком роботи для столиці під час війни. Відомо, що Ігор Рева одружений та виховує сина.