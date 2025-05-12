Велика Британія прийме міністрів закордонних справ ЄС з питань оборони та України перед самітом Британія-ЄС— Reuters

Велика Британія прийме міністрів закордонних справ ЄС з питань оборони та України перед самітом Британія-ЄС про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Великої Британії у понеділок прийме європейських колег, щоб обговорити підтримку України та посилення регіональної оборонної співпраці напередодні саміту прем'єр-міністра Кейра Стармера з лідерами Європейського Союзу, який відбудеться наступного тижня.

Глава МЗС Великої Британії Ламмі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС, під час яких буде оголошено про подальші санкції проти тих, хто підтримує війну в Україні.