Велика Британія прийме міністрів закордонних справ ЄС з питань оборони та України перед самітом Британія-ЄС— Reuters

Велика Британія прийме міністрів закордонних справ ЄС з питань оборони та України перед самітом Британія-ЄС про це повідомляє Reuters.
Міністр закордонних справ Великої Британії у понеділок прийме європейських колег, щоб обговорити підтримку України та посилення регіональної оборонної співпраці напередодні саміту прем'єр-міністра Кейра Стармера з лідерами Європейського Союзу, який відбудеться наступного тижня.
Глава МЗС Великої Британії Ламмі проведе переговори з представниками Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС, під час яких буде оголошено про подальші санкції проти тих, хто підтримує війну в Україні.
"Ми стоїмо перед моментом, який випадає раз на покоління для колективної безпеки нашого континенту. Виклик, з яким ми стикаємося сьогодні, стосується не лише майбутнього України - він є екзистенціальним для Європи в цілому" — заявив Ламмі.