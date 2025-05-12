ЗСУ отримають фальшиві танки

Велика Британія передасть Україні пʼять справжніх танків і 30 їхніх муляжів, щоб змусити Росію витрачати боєприпаси на фальшиві цілі, - повідомляє Observer.ua..

Муляжі танків виготовлені з матеріалів, які імітують зовнішній вигляд реальних бойових одиниць, і їх можна розміщувати в різних районах для відволікання уваги і змушення противника витрачати значні ресурси на їх знищення. Це дозволяє економити справжні боєприпаси та забезпечити більшу безпеку для українських військових.

Рішення передати Україні танки і муляжі також має значення в контексті змін в обстановці на фронті. У той час як Росія продовжує наносити удари по цивільній та військовій інфраструктурі України, таке стратегічне використання танків і муляжів дозволяє Україні зменшити тиск з боку російських військ і в той же час зберегти живучість своїх сил. Водночас, Росія витрачатиме ресурси на боротьбу з фальшивими цілями, що ускладнить її наступальні операції.