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З Угорщини депортували українця: у чому його підозрюють

З Угорщини депортували українця: у чому його підозрюють

Фото: Magyarország Kormánya/Facebook

Угорщина депортувала громадянина України, який, за версією Будапешта, працював під дипломатичним прикриттям і підозрюється у шпигунстві. Про це 10 травня повідомив уряд країни.

За офіційною інформацією, увечері 9 травня у центрі Будапешта співробітники Центру боротьби з тероризмом затримали українця середнього віку. Національне управління у справах іноземців заборонило йому в’їзд та перебування на території Угорщини, аргументуючи це підозрами у шпигунській діяльності. Вночі чоловіка депортували, назвавши його дії загрозою національній безпеці та суверенітету держави.

У Будапешті зазначили, що затриманий раніше мав дипломатичний статус, проте він був анульований.

На інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий назвав дії Угорщини проявом безпідставної кампанії:

"Коли немає доказів — починається полювання на відьом. Угорській владі давно час припинити безглузду антиукраїнську істерію, — написав він у мережі Х".

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Угорщинаукраїнцідепортація
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