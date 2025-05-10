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Полiтика

Кремль піде на 30-денне припинення вогню

Кремль піде на 30-денне припинення вогню

Учасники зустрічі Коаліції охочих очікують, що Росія продовжить триденне перемир'я на 30 днів.

Про це ForUA повідомило джерело в Офісі президента України.

"Є великі шанси на те, що Кремль піде на 30-денне припинення вогню", - сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, що відмови російської сторони від пропозиції 30-денного припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

"Все, що буде відмовками, щоб не переходити в режим припинення вогню - це буде просто розглядатися як оманливий маневр", - сказав Макрон на спільній пресконференції з лідерами країн Коаліції охочих у Києві в суботу.

Він відзначив, що пропозицію РФ припинити вогонь у суботу запропонували 25 членів Коаліції охочих: п'ятеро офлайн і 20 онлайн. "Всі одностайно сказали і також потім прозвітували президенту Трампу, що припинення вогню повинне бути безумовним", - підкреслив президент Франції.

Теги:

КремльКоаліція охочихЕммануель Макрон
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