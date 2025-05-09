Новий Папа Лев XIV офіційно розпочне свій понтифікат 18 травня

Папа Лев XIV проведе урочисту месу з нагоди початку свого понтифікату 18 травня на площі Святого Петра у Ватикані, а першу загальну аудієнцію відслужить 21 травня. Про це повідомляє Vatican News.

Наступного дня після завершення конклаву, 9 травня, новообраний понтифік очолив богослужіння разом із кардиналами у Сикстинській каплиці. Під час проповіді перед єпископами він наголосив на важливості спільної праці задля продовження місії Церкви — проголошення Євангелія як «спільноти друзів Ісуса».

Лев XIV підкреслив, що вже понад дві тисячі років Церква зберігає та передає звістку про Христа як Сина Бога живого — єдиного Спасителя та одкровення Отця, посилаючись на апостольську спадкоємність.

На початку звернення Папа промовив кілька речень англійською, вітаючи кардиналів з усього світу, після чого продовжив проповідь італійською.

Префектура Папського дому також оприлюднила розклад перших публічних подій нового понтифіка. Згідно з планом, 10 травня Лев XIV зустрінеться з колегією кардиналів, а 11 травня очолить недільну молитву «Царице неба». На 12 травня запланована зустріч з журналістами, а 16 травня — з представниками дипломатичного корпусу.