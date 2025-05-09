ЗСУ скоротили термін навчання для низки категорій мобілізованих

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив оновлену програму базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для військових, які служать у частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК, навчальних центрах, медичних установах, логістиці та зв’язку.

З 1 травня підготовка стала коротшою та менш виснажливою.

Основні зміни:

- Тривалість навчання скорочено до 1 місяця замість 45 днів;

- Зменшено обсяг фізичних навантажень — зроблений акцент на спеціалізацію;

- Навчання відбувається окремими підрозділами — взводами та ротами за напрямом служби (медики, логісти, охорона тощо).

Реформа стосується як новобранців, так і військовослужбовців, які проходять БЗВП повторно. Мета — ефективніше закривати потреби тилових структур, знижуючи стрес і підвищуючи фаховість підготовки.