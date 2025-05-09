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Суспiльство

ЗСУ скоротили термін навчання для низки категорій мобілізованих

ЗСУ скоротили термін навчання для низки категорій мобілізованих

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив оновлену програму базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для військових, які служать у частинах забезпечення, підрозділах охорони, ТЦК, навчальних центрах, медичних установах, логістиці та зв’язку.

З 1 травня підготовка стала коротшою та менш виснажливою.

Основні зміни:

- Тривалість навчання скорочено до 1 місяця замість 45 днів;

- Зменшено обсяг фізичних навантажень — зроблений акцент на спеціалізацію;

- Навчання відбувається окремими підрозділами — взводами та ротами за напрямом служби (медики, логісти, охорона тощо).

Реформа стосується як новобранців, так і військовослужбовців, які проходять БЗВП повторно. Мета — ефективніше закривати потреби тилових структур, знижуючи стрес і підвищуючи фаховість підготовки.

Теги:

ЗСУСирськийбазова військова підготовкатилові підрозділиБЗВП
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