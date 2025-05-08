Перший в історії Папа зі США Роберт Френсіс Прево очолив Ватикан

Історичний момент для Католицької Церкви: новим Папою Римським обрано 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево. Він став першим в історії понтифіком зі Сполучених Штатів і взяв собі ім'я Лев XIV.

Обрання відбулося на другий день після початку конклаву кардиналів. Кандидатура кардинала Прево виявилася тією, що здобула необхідну підтримку серед виборців.

Цей вибір є особливо значущим, зважаючи на те, що раніше у Ватикані існувала певна стриманість щодо обрання Папи з США, пов'язана зі статусом наддержави та її світським впливом у світі. Однак, багаторічна служба кардинала Прево за межами Сполучених Штатів, зокрема його місіонерська діяльність та єпископське служіння в Перу (у місті Чіклайо), а також високі посади, які він обіймав, ймовірно, зіграли ключову роль у рішенні конклаву.

Кардинал Прево, якого покійний Папа Франциск призначив кардиналом у 2023 році, відомий своїми поміркованими поглядами. Очікується, що його обрання свідчить про намір зберегти наступність курсу попереднього понтифіка.

Зазначається, що серед фаворитів до початку конклаву також фігурували імена впливових кардиналів з різних куточків світу, включаючи італійців П'єтро Пароліна та П'єрбаттіста Піццабалла, філіппінця Луїса Антоніо Тагле, француза Жан-Марка Авеліна та угорця Петера Ердо. Однак саме кардинал Роберт Френсіс Прево увійде в історію як перший американський Папа.