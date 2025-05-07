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Литва та Латвія відмовили у прольоті літаку президента Сербії на шляху до Путіна

Литва та Латвія відмовили у прольоті літаку президента Сербії на шляху до Путіна

Літак, на борту якого перебував президент Сербії Александар Вучич, не отримав дозволу на проліт над територіями Литви та Латвії під час прямування до Москви. Про це інформує сербське видання Novosti.  

Як повідомляється, Вільнюс обґрунтував свою відмову "технічною та дипломатичною чутливістю". Згодом аналогічне рішення ухвалили і в Ризі, пояснивши його "політичною чутливістю мети польоту" сербського борту.  

Видання також нагадує, що раніше Польща та Литва вже вдавалися до подібних заходів, заборонивши прольоти у своєму повітряному просторі прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо.

Варто зазначити, що напередодні президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо можливості гарантування безпеки світових лідерів у Москві 9 травня.

Теги:

літаквійськовий парадВучич
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